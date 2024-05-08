سبعة قتلى وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

قتل سبعة أشخاص على الأقلّ وأصيب آخرون بجروح في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر الأربعاء مدينة غزة، بحسب ما أعلن مستشفى محلي.



وقال المستشفى المعمداني "سقط سبعة ضحايا وعدد من الجرحى جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي شقة في بناية سكنية لعائلة اللوح في حيّ الزيتون شرقي مدينة غزة"، مشيراً إلى أنّ القتلى السبعة هم رجل وزوجته وأبناؤهما الخمسة.



وأتت هذه الغارة في وقت أطلق فيه الجيش الإسرائيلي قذائف مدفعية على حي الزيتون عقب إطلاق مسلحين فلسطينيين قذائف هاون على مواقع تتمركز فيها قواته جنوبي المدينة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس وشهود عيان.



وفي رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع أفاد مستشفى الكويت بسقوط قتيلين "جراء استهداف دراجة نارية بالقرب من بوابة صلاح الدين جنوبي رفح".