الأمم المتحدة تدعو جوبا لسحب قواتها من منطقة أبيي المتنازع عليها

دعا قائد عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتّحدة جان-بيار لاكروا الثلاثاء حكومة جنوب السودان إلى سحب قواتها من منطقة أبيي المتنازع عليها مع السودان، محذّراً من أن بقاء هذه القوات يهدّد بـ"تأجيج التوتّرات" في المنطقة.



وقال لاكروا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي "نحن قلقون للغاية بسبب وجود قوات أمنية تابعة لجنوب السودان في جنوب أبيي منذ تشرين الأول 2022 ونشر جنوب السودان قوات مسلّحة إضافية في أواخر آذار وأوائل نيسان من هذا العام".



وعندما نال جنوب السودان استقلاله عن السودان في 2011 ظلّ وضع منطقة أبيي معلّقاً ولم تتمكّن جوبا والخرطوم مذّاك من التوصل لاتفاق يحل النزاع القائم بينهما على هذه المنطقة الغنية بالنفط والتي ينتشر فيها آلاف من جنود القبعات الزرق.



وغالباً ما تشهد أبيي اشتباكات مسلحة بين قوات سودانية وأخرى جنوب سودانية.