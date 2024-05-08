واشنطن تعلن عن تحرّكاتها للحد من الهجرة غير النظامية خلال اجتماع في غواتيمالا

تكثّف الولايات المتحدة جهودها لمنع الهجرة غير النظامية، وفق ما أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء خلال محادثات إقليمية في غواتيمالا، فيما تخيّم القضية المثيرة للجدل مجددا على انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في تشرين الثاني.



ترأس بلينكن الوفد الأميركي خلال اجتماع عقد في عاصمة غواتيمالا لبحث "إعلان لوس أنجليس بشأن الهجرة والحماية"، وهو إطار عمل للتعاون اتُّفق عليه خلال قمة في كاليفورنيا عام 2022.



وقال بلينكن إن الولايات المتحدة "كثّفت جهودها ضد أولئك الذين يحتالون على المهاجرين الأكثر عرضة للخطر"، لا سيما أولئك الذين يستقدمون أشخاصا من آسيا وإفريقيا ومن مختلف بلدان أميركا الوسطى، في تصريحات تأتي قبل ستة أشهر على انتخابات يتوقع بأن يواجه الرئيس جو بايدن خلالها مجددا سلفه الجمهوري دونالد ترامب.