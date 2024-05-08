قطر تدين بشدة التوغل الإسرائيلي في رفح وتحث على تدخل دولي

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية القطرية انها تدين بشدّة توغل إسرائيل في رفح، ودعت لتدخل دولي لمنع الاجتياح الكامل للمدينة.



وقالت في بيان: "تدين دولة قطر بأشد العبارات قصف الجيش الإسرائيلي الذي استهدف بلدية رفح، واجتياحها للمعبر البري والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن، وتدعو لتحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة إبادة جماعية وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".