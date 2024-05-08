استئناف المفاوضات بالقاهرة حول الهدنة في غزة "بحضور كافة الأطراف"

تستأنف الاربعاء في العاصمة المصرية المفاوضات حول الهدنة في غزة "بحضور كافة الأطراف"، حسبما أورد الإعلام مصري.



ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المقرّبة من السلطات المصرية عن مصدر رفيع لم تسمه قوله: "استئناف مفاوضات الهدنة اليوم في القاهرة بحضور كافة الأطراف"، في وقت تستضيف مصر وفودا تمثّل كلاً من طرفي الحرب حركة حماس وإسرائيل، إضافة الى قطر والولايات المتحدة اللتين تشاركان مع مصر في جهود الوساطة لوقف الحرب التي اندلعت منذ السابع من تشرين الأول العام الماضي.