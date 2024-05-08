أوكرانيا تندد بهجوم روسي "ضخم" على بنيتها التحتية

نفذت القوات الروسية "هجومًا مكثفًا" بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا ليل الثلاثاء الأربعاء وأدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل، بحسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية.



وقال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشتشينكو على تلغرام: "العدو لم يتخل عن خططه لحرمان الأوكرانيين من النور. هجوم ضخم آخر على الطاقة لدينا!".



وأوضح أن الهجمات استهدفت منشآت لإنتاج ونقل الكهرباء في مناطق بولتافا (شرق) وكيروفوغراد (وسط) وزابوريجيا (جنوب) ولفيف وإيفانو-فرانكيفسك وفينيتسا (غرب).



وأشار حاكمها أولكسندر بروكودين إلى أن "مدينة خيرسون في الجنوب محرومة جزئيًا من الكهرباء بسبب ضربات المعادية".