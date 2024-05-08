أسترازينيكا تعلن سحب لقاحها لكوفيد من الأسواق لـ"أسباب تجارية"

أعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية المصنّعة للأدوية بأنها سحبت لقاحها المضاد لكوفيد "فاكسيفريا" الذي كان من أوائل اللقاحات التي تم إنتاجها في خلال تفشي الوباء، لما قالت إنها "أسباب تجارية" وفائض في الجرعات المحدّثة.



وقال المتحدث باسم "أسترازينيكا": "نظرا إلى أنه تم تطوير العديد من لقاحات كوفيد-19 للمتحورات مذاك، هناك فائض في اللقاحات المحدّثة المتاحة. أدى ذلك إلى تراجع في الطلب على فاكسيفريا الذي لم يعد يُصنّع وتوقفت إمداداته".