روسيا تقول إنها ستستهدف القوات الفرنسية في حالة إرسالها لأوكرانيا

حذرت روسيا اليوم الأربعاء فرنسا من أنه إذا أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوات إلى أوكرانيا فإن الجيش الروسي سيعتبر أفرادها أهدافا مشروعة.وأثار ماكرون جدلًا في شباط عندما قال إنه لا يستبعد إرسال قوات برية لأوكرانيا مستقبلًا. وحذر الرئيس الفرنسي من أنه إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا فإن مصداقية أوروبا ستهوي إلى الصفر.ورأت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين أنه "من الطبيعي أن يفسر ماكرون نفسه هذا الكلام بهدف خلق حالة من عدم اليقين الاستراتيجي لروسيا".وقالت: "سنخيب آماله، فالوضع بالنسبة لنا يبدو واضحًا".وأشارت إلى أنه "إذا ظهر فرنسيون في منطقة الصراع، فسيصبحون حتمًا أهدافًا للقوات المسلحة الروسية. ويبدو لي أن باريس لديها بالفعل ما يثبت صحة ذلك".وأوضحت زاخاروفا أن روسيا ترى بالفعل تزايدًا في عدد القتلى من حاملي الجنسية الفرنسية في أوكرانيا.ولفتت روسيا يوم الاثنين إلى أنها ستجري مناورات عسكرية تتضمن تدريبًا على نشر أسلحة نووية تكتيكية ردًا على ما قالت موسكو إنها تهديدات من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.