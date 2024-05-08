عبداللهيان يكشف عن وضع خارطة طريق لعودة العلاقات الطبيعية بين إيران ومصر

كشف وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان عن محادثات جيدة أجراها مع وزير الخارجية المصرية سامح شكري، حيث تم وضع خارطة طريق لعودة العلاقات الطبيعية بين إيران ومصر.وأشار عبداللهيان الى انه إذا وفى الأميركيون والغربيون بوعودهم والتزموا بها، فإنّ الظروف ستكون مهيأة لتحقيق وقف إطلاق نار دائم بغزة وحلّ القضية في المنطقة.واعتبر عبداللهيان ان من الطبيعي أن يبذل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والمتطرفون قصارى جهدهم لاستمرار الحرب، لأن وقف إطلاق النار قد يعني أزمةً جديدة بالنسبة لهم.