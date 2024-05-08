ارجاء محاكمة ترامب في قضية احتفاظه بوثائق سرية

أرجأت القاضية الناظرة في احتفاظ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بوثائقَ سرية إلى أجل غير مسمّى محاكمته في هذه القضية.



وكان مقرّراً أن تبدأ المحاكمة في 20 أيار في فلوريدا، لكنّ القاضية قالت إنّ هذا الأمر غير ممكن نظراً إلى عدد الالتماسات التمهيدية المقدّمة للمحكمة.



وبهذا القرار يصبح من غير المرجّح أن يتمّ النظر في هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة بعد أقلّ من ستّة أشهر والتي سيخوضها ترامب مرشحاً عن الحزب الجمهوري.