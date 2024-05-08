مقتل 3 عسكريين وإصابة 5 في انفجار في شمال أفغانستان

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية في إدارة طالبان أن ثلاثة عسكريين لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في انفجار في شمال أفغانستان اليوم الأربعاء.