الإمارات أدانت استيلاء إسرائيل على الجانب الفلسطينيّ من معبر رفح

أدانت الإمارات استيلاء إسرائيل على الجانب الفلسطينيّ من معبر رفح الحدوديّ.



وحذّرت من عواقب التصعيد العسكريّ، الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء.