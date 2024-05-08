الجيش الروسيّ يعلن السيطرة على بلدتين في شرق اوكرانيا وشمال شرقها

أعلن الجيش الروسيّ سيطرته على بلدتين إضافيتين في شرق أوكرانيا وشمال شرقها، بعدما استفادت قواته من نقص الذخائر والمجندين لدى القوات الأوكرانية، لتحقيق تقدم ميدانيّ.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنّها حرّرت بلدتي نوفوكالينوفي، في ضواحي منطقة دونيتسك، في الشرق، حيث تقدّم جنودها في الأسابيع الماضية، وكيسليفكا في منطقة خاركيف (شمال شرق).