مسؤول إسرائيليّ: إسرائيل لا ترى أيّ علامة على تحقق انفراجة في المحادثات

أعلن مسؤول إسرائيليّ أنّ إسرائيل لا ترى أيّ علامة على تحقق انفراجة في المحادثات، التي تتوسط فيها مِصر في شأن هدنة مع حركة "حماس" من شأنها

إطلاق بعض الرهائن في غزة.



وقال: "لكنّها تبقي على وفد مفاوضها متوسطي المستوى في القاهرة حاليًا."