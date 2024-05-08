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متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل لا تملك ما تضيفه في شأن وقف الولايات المتحدة إمدادها ببعض الذخائر

أكّد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أنّ إسرائيل لا تملك ما تضيفه في شأن وقف الولايات المتحدة إمدادها ببعض الذخائر.



وقال: "أنا بشكل شخصيّ والحكومة الإسرائيلية ليس لدينا ما نضيفه في شأن هذه التقارير."