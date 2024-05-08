البرلمان الأوكرانيّ يقر مشروع قانون يسمح بتجنيد مساجين

أقر البرلمان الأوكرانيّ مشروع قانون يسمح لسجناء بالقتال في صفوف القوات المسلحة كما قال ثلاثة نواب.وأعلنت رئيسة حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي النائبة أولينا شولياك، في منشور على فيسبوك أنّ البرلمان صوّت بنعم على التعبئة الطوعية للسجناء.ويفتح مشروع القانون إمكان انضمام فئات معينة من السجناء الذين أعربوا عن رغبتهم في الدفاع عن بلادهم، إلى قوات الدفاع".ولا يزال يتعين ان ان يوقع رئيس البرلمان الأوكراني وزيلينسكي النص قبل أن يدخل حيز التنفيذ.