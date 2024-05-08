العثور على 49 جثة في مقبرة جماعية في مجمع الشفاء الطبيّ في غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة والمكتب الإعلامي الحكوميّ العثور على مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة وسحب 49 جثة منها.



وأكد عضو لجنة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة بمدينة غزة معتصم صلاح العثور على تلك الجثث.



وقال صلاح بينما كان يقف خلف مجموعة من الجثامين وضعت على الأرض ولفت بأكياس نايلون سوداء وبيضاء إنّه عُثر على المقبرة الجماعية الثالثة داخل هذا المجمع وعُثر على عشرات الجثث داخل مجمع الشفاء الطبي".



وأضاف: "جزء من هذه الجثث عبارة عن جثث متحللة، فيما جزء آخر منها لمرضى أُعدمت داخل المجمع وجزء ثالث عبارة عن أشلاء."



وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في بيان أنّ الطواقم الطبية عثرت على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي انتشلت منها 49 شهيدًا حتى الآن.



وأكد بيان المكتب الإعلامي الحكومي أن طواقمه "لم تنته من عمليات الانتشال، ونتوقع العثور على عشرات الجثامين الجديدة".



وأدان بأشد العبارات جرائم الإبادة الجماعية والقتل المستمر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين داخل المستشفيات وخارجها.



ودعا المنظمات الأممية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة النكراء.