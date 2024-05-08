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اتفاق "مبدئي" بين دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول الروسية المجمدة

أخبار دولية
2024-05-08 | 10:56
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اتفاق &quot;مبدئي&quot; بين دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول الروسية المجمدة
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اتفاق "مبدئي" بين دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول الروسية المجمدة

توصلت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى اتفاق "مبدئي" على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد لتسليح أوكرانيا، حسبما أعلنت الرئاسة البلجيكية للتكتل. 
     
واوضحت الرئاسة على منصة "اكس" بعد اجتماع لسفراء الدول الأعضا أنه "سيتم استخدام هذه الأموال لدعم الدفاع العسكري وإعادة إعمار أوكرانيا". 
     
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالقرار على "اكس" معتبرةً أنه "لا يمكن أن يكون هناك رمز أكثر قوة". 
     
وكان الكرملين قد حذر الاتحاد الأوروبي من استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، مؤكداً أن "هذه القرارات  ستكون لها عواقب وخيمة للغاية على من اتخذوها".

أخبار دولية

الاصول الروسية المجمدة

تسليح اوكرنيا

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