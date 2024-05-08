مستشفى الولادة الرئيسي في رفح توقف عن قبول الحالات

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان لـ"رويترز" أن مستشفى الولادة الرئيسي في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة توقف عن قبول الحالات.



ولفت الصندوق إلى أن المستشفى، وهو مستشفى الهلال الإماراتي للولادة، كان يستقبل نحو 85 حالة يوميا من إجمالي 180 في غزة قبل تصاعد القتال بين حماس والجيش الإسرائيلي على مشارف رفح.



وتكدس نحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في رفح بعد فرارهم من أجزاء أخرى من القطاع خلال الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر.