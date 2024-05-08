أوستن: لهذا السبب قرر بايدن تعليق شحنة ذخائر شديدة الانفجار إلى إسرائيل

أوضح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن قرار الرئيس جو بايدن تعليق شحنة ذخائر شديدة الانفجار إلى إسرائيل اتُخذ في سياق خطط إسرائيل شن هجوم في رفح تعارضه واشنطن من دون ضمانات جديدة على حماية المدنيين.



وشدد اوستن على أن واشنطن كانت واضحة منذ البداية بأن على إسرائيل وضع المدنيين في رفح في الحسبان عند التفكير في عمليتها العسكرية.



واشار إلى أننا لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن كيفية التعامل مع شحنة الأسلحة المعلقة لإسرائيل، لافتا في الوقت عينه إلى أننا نعكف حاليا على مراجعة بعض المساعدات الأمنية على المدى القصير في سياق تطور الأحداث في رفح.