غالانت: المهمة لم تكتمل في شمال إسرائيل وقد يكون هذا الصيف ساخنا

أكد وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت أن "المهمة لم تكتمل" في شمال إسرائيل في الصراع مع حزب الله.



واشار في بيان إلى أنه لا يزال مصمما على السماح بعودة السكان الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم بأمان.



وقال غالانت إنه "قد يكون هذا الصيف صيفا ساخنا"، في إشارة إلى احتمال توسع الأعمال القتالية على امتداد الحدود الشمالية مع لبنان.