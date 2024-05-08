البيت الأبيض: المحادثات بين اسرائيل وحماس مستمرة

أكد البيت الأبيض أن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشأن إطلاق الرهائن مستمرة.



ولفتت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير أن إسرائيل وحركة حماس اقتربتا بدرجة كافية من التوصل إلى اتفاق يسمح لهما بسد الفجوات في موقفيهما.



وذكرت، في أثناء توجه الرئيس الاميركي جو بايدن إلى ويسكونسن، أن الرئيس يثق في فريقه الذي يساعد في المفاوضات.