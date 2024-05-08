موظفون في الإتحاد الأوروبي يحتجون على حرب إسرائيل في غزة

نظم أكثر من 100 موظف في مؤسسات في الاتحاد الأوروبي في بروكسل احتجاجًا اليوم الأربعاء على حرب إسرائيل في قطاع غزة.



ووضع المحتجون ثلاثة أغطية قماشية بيضاء ملفوفة وملطخة ببقع حمراء في الساحة المواجهة للمكتب الرئيسي للمفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية.



وكتبت كلمات "القانون الدولي" و"اتفاقيات الاتحاد الأوروبي" و"اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" على الثلاث "جثث"، وذلك احتجاجًا على طريقة رد إسرائيل على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول.



وقال مانوس كارلايل الموظف بالمفوضية الأوروبية لرويترز: "نحتشد هنا في تجمع سلمي للدفاع عن هذه الحقوق والمبادىء والقيم التي بنيت المؤسسات الأوروبية عليها".



وأضاف: "وعن أسباب عملنا هنا وحبنا للعمل هنا. وعن قيم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والحرية هذه على وجه الخصوص".