سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة لن تتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة

رأى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أنّ الولايات المتحدة لن تتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة.ووصف قرار واشنطن وقف بعض شحنات الأسلحة بأنّه وخيب للآمال للغاية، بل ومحبط.وقال إردان في مقابلة مع القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن لا يمكنه القول إنّه شريكنا في هدف تدمير حماس (في حرب غزة) بينما يؤخر من ناحية أخرى الوسائل المراد بها تدمير حماس.