وزارة الخارجية الاميركية: علقنا شحنة أسلحة لإسرائيل ونعكف على مراجعة شحنات أخرى

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن واشنطن تراجع شحنات أسلحة أخرى إلى إسرائيل بعد تعليقها شحنة مساعدات، وذلك مع استمرار قلق واشنطن إزاء هجوم إسرائيلي محتمل على رفح.وتوقّع ميلر، خلال إفادة صحفية، إرسال وزارة الخارجية خلال الأيام المقبلة تقريرها إلى الكونغرس عما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت أسلحة مقدمة من واشنطن بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.يُذكر أن الموعد النهائي لتسليم التقرير كان اليوم الأربعاء.