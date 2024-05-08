مسؤولون إسرائيليون لنظرائهم الأميركيين: قرار بايدن تعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل قد يقوض مفاوضات الرهائن

حذّر مسؤولون إسرائيليون نظراءهم الأميركيين من أنّ قرار إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن تعليق بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل قد يقوض مفاوضات الرهائن، وفق ما ذكر موقع أكسيوس، نقلًا عن مصدرين مطلعين.