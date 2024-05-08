شركة يونايتد إيرلاينز تلغي رحلاتها اليومية إلى تل أبيب

أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز إلغاءها رحلاتها اليومية إلى تل أبيب حتى الخامس من حزيران.وأوضحت الشركة في بيان، مواضلتها مراقبة الموقف عن كثب.وقالت: "سنتخذ قرارات في شأن الرحلات المقبلة مع التركيز على سلامة عملائنا وطواقمنا."