اتفاق على قانون يتيح استخدام الأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزيّ الروسيّ المجمدة

اتفق سفراء الاتحاد الأوروبيّ على قانون يتيح استخدام الأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزيّ الروسيّ المجمدة في دول الاتحاد في الدفاع عن أوكرانيا، على ما قالت بلجيكا.



وذكرت أربعة مصادر دبلوماسية في التكتل أنه لا يزال تتعين موافقة الوزراء الأوروبيين على القانون الذي سيخصص 90 بالمئة من العوائد لصندوق يديره الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا عسكريًا، بينما تذهب العشرة بالمئة المتبقية لدعم كييف بطرق أخرى.



وقالت بلجيكا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبيّ حتى نهاية يونيو حزيران في منشور على موقع إكس: "الأموال ستعمل على دعم تعافي أوكرانيا ودفاعها العسكري في ظل العدوان الروسيّ."