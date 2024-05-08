سالفيني عن ماكرون بعد اقتراحه إرسال جنود غربيين الى أوكرانيا: يحتاج الى علاج

اعتبر نائب رئيسة الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني أنّ الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون خطير وهو بحاجة لتلقي العلاج، بعد أن أثار مجددا إمكان إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا.



وقال الحليف المقرب لمارين لوبن "إنهما بحاجة إلى علاج". وأضاف "اولئك الذين لديهم هذا الرأي ويقولونه كأنه أمر طبيعي، وهذا ينطبق على ماكرون وعلى مونتي، فهم خطيرون".



وأضاف: "إذا كانوا يريدون القتال بشدة، فليذهبوا إلى أوكرانيا غدًا، فهم ينتظرونهم".