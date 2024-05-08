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تونس تمنح شركات فرنسية وإماراتية تراخيص لإنشاء محطتين لإنتاج ألواح ضوئية بالطاقة الشمسية
أخبار دولية
2024-05-08 | 16:27
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تونس تمنح شركات فرنسية وإماراتية تراخيص لإنشاء محطتين لإنتاج ألواح ضوئية بالطاقة الشمسية
أعلنت الحكومة التونسية أن تونس منحت شركات فرنسية وإماراتية تراخيص لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بألواح ضوئية تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 300 ميغاوات وبتكلفة 255 مليون دولار.
وحصلت الشركة الإماراتية (إيه.إم.إي.إيه باور) على مشروع بقدرة 100 ميغاوات في قفصة، بينما مُنح المشروع الثاني بقدرة 200 ميغاوات في تطاوين إلى شركة فالتاليا الفرنسية.
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