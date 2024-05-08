اسرائيل: معبر كرم أبو سالم تعرض للقصف بعد إعادة فتحه

أفاد الجيش الاسرائيلي بأن معبر كرم أبو سالم، الذي أعيد فتحه للتو لايصال المساعدات الانسانية الى غزة، استُهدف الاربعاء بصواريخ اطلقت من رفح في جنوب القطاع المحاصر، ما اسفر عن إصابة جندي اسرائيلي بجروح طفيفة.



واتهم الجيش حركة حماس بهذا القصف الذي يعوق "تشغيل المعبر" والذي كان أغلق لثلاثة ايام بعد إطلاق صواريخ اسفرت عن مقتل أربعة جنود اسرائيليين واصابة عشرة آخرين.