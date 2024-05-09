سوريا تسقط صواريخ إسرائيلية تم إطلاقها من الجولان نحو محيط دمشق

اعلنت وزارة الدفاع السورية إن الدفاعات الجوية أسقطت اليوم الخميس صواريخ إسرائيلية تم إطلاقها من هضبة الجولان باتجاه ريف دمشق.



وذكرت الوزارة "فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان لوقوع بعض الخسائر المادية".

