روسيا: حريق وتضرر عدة صهاريج نفط اثر هجوم اوكراني بمسيرات

أعلنت إدارة الأزمات في منطقة كراسنودار الروسية اليوم الخميس إن هجوما بطائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا أدى إلى نشوب حريق وتضرر عدة صهاريج نفط في مصفاة بالمنطقة.



وأضافت الإدارة عبر تطبيق تيليجرام للرسائل أنه تم تدمير نحو ست طائرات مسيرة، لكن الحطام سقط على المصفاة القريبة من قرية يوروفكا مما أدى إلى اشتعال النيران. وقالت الإدارة إن "عدة صهاريج تضررت".