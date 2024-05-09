إسرائيل تستهدف قائد القوة البحرية لحماس في غزة

أكّد الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنّه شنّ غارة جوية أسفرت عن مقتل قائد القوة البحرية لحركة حماس في قطاع غزة. وقال الجيش في بيان إنّه "خلال نشاط مشترك لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام، تمكّنت طائرة لسلاح الجو من تصفية المخرّب المدعو محمد أحمد علي، وهو قائد القوة البحرية التابعة لحماس في مدينة غزة".



وبحسب مصادر داخل حماس فإنّ محمد أحمد علي ينتمي إلى كتائب عز الدين القسام، الذراح العسكرية للحركة.