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بايدن واثق من أنّ ترامب "لن يقبل" نتيجة الانتخابات الرئاسية
أخبار دولية
2024-05-09 | 01:44
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بايدن واثق من أنّ ترامب "لن يقبل" نتيجة الانتخابات الرئاسية
أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" ثقته بأنّه سيفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقرّرة في تشرين الثاني المقبل، مؤكّداً أنّ منافسه الجمهوري دونالد ترامب "لن يقبل" بهذه النتيجة على غرار ما فعل في الانتخابات السابقة.
وقال بايدن إنّ ترامب "قد لا يقبل بنتيجة الانتخابات. أنا أوكّد لكم أنّه لن يقبل بها".
أخبار دولية
بايدن
ترامب
الانتخابات الرئاسية
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