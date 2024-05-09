إصابة 8 في هجوم جوي أوكراني على منطقة بيلغورود الروسية

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف اليوم، أن هجوما جويا أوكرانيا على المنطقة تسبب في إصابة ثمانية أشخاص وألحق أضرارا بعشرات المباني السكنية والسيارات.



وكشف عبر تطبيق تيليغرام للتراسل، أن من بين المصابين فتاة تبلغ من العمر 11 عاما نُقلت إلى المستشفى.