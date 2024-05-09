مستشار للزعيم الأعلى: إيران ستغير عقيدتها النووية إذا أصبح وجودها مهددا من إسرائيل

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية اليوم عن كمال خرازي مستشار الزعيم الأعلى قوله إن طهران ستضطر إلى تغيير عقيدتها النووية إذا أصبح وجودها مهددا من إسرائيل.