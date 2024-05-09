أوكرانيا تعلن إسقاط 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق أوديسا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 17 من أصل 20 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا لاستهداف الأراضي الأوكرانية.



وأشارت على تيليغرام، الى أنها أسقطت الطائرات المسيرة فوق منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا.