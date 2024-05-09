إسرائيل تعتبر تهديد بايدن وقف إمدادات أسلحة "مخيبا للآمال"

اعتبر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان تهديد الرئيس الأميركي جو بايدن وقف إمدادات أسلحة معيّنة إلى إسرائيل في حال اجتياحها مدينة رفح المكتظة بالسكان، "مخيّبا للآمال".



وفي أول رد فعل من الجانب الإسرائيلي على تحذير بايدن، قال إردان لإذاعة "مكان" الإسرائيلية العامة: "إنه أمر صعب جدا وتصريح مخيّب للآمال إلى حد كبير يصدر عن الرئيس الذي أعربنا عن امتناننا له منذ بداية الحرب".