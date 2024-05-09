الحوثيون: استهدفنا سفينتين بصواريخ في خليج عدن

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع استهداف السفينتين ديجو وجينا في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.



وقال سريع إن الجماعة استهدفت أيضا السفينة فيتوريا في المحيط الهندي واستهدفتها مرة أخرى في خليج عدن.