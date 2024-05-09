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بوتين: القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب "دائمة"
أخبار دولية
2024-05-09 | 04:05
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بوتين: القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب "دائمة"
بوتين: روسيا ستبذل قصارى جهدها لتجنب مواجهة عالمية لكن في الوقت نفسه لن نسمح لأحد بتهديدنا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن تسمح بأي تهديدات لها، مشددا على أن القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب "دائمة".
وقال: "ستبذل روسيا قصارى جهدها لتجنب مواجهة عالمية لكن في الوقت نفسه لن نسمح لأحد بتهديدنا. قواتنا الاستراتيجية في حالة تأهب دائمة".
أخبار دولية
بوتين
روسيا
القوات النووية الاستراتيجية
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