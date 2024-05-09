دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية

ذكرت شبكة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر تي إي) أن أيرلندا وإسبانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية في 21 أيار.



وقالت آر.تي.إي مساء أمس الأربعاء إن أيرلندا وإسبانيا، وكذلك سلوفينيا ومالطا، كثفت الاتصالات بهدف اعتراف هذه البلدان على نحو مشترك بدولة فلسطينية.



ووفقا للتقرير تنتظر البلدان المذكورة تصويتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من أيار قد يؤدي إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.



وفي بيان مشترك في 22 آذار قالت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا إنها اتفقت على اتخاذ أولى الخطوات نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.