سفينة مساعدات تغادر قبرص متجهة إلى رصيف بنته أميركا قبالة غزة

أظهرت مواقع إلكترونية لخدمات التتبع البحري أن سفينة تحمل مساعدات أبحرت من قبرص متجهة إلى رصيف بنته الولايات المتحدة قبالة غزة.



وغادرت السفينة ساجامور التي ترفع العلم الأميركي ميناء لارنكا صباح اليوم.



وقال مسؤولون أميركيون إنه من المقرّر تفريغ إمدادات من السفينة على رصيف عائم تم بناؤه لتسريع وصول المساعدات إلى القطاع المحاصر.