الشرطة الباكستانية: مقتل 7 عمال برصاص مسلحين قرب ميناء جوادر

أعلنت الشرطة الباكستانية أن مسلحين قتلوا سبعة عمال بالرصاص بالقرب من ميناء جوادر بجنوب غرب باكستان في وقت مبكر من اليوم الخميس.



وقال مسؤول بالشرطة إن المسلحين اقتحموا منزلا على بعد نحو 25 كيلومترا من شرق المدينة الساحلية وأطلقوا النار على العمال وقتلوهم أثناء نومهم.



وتقع المدينة الساحلية في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب البلاد، والواقع على الحدود مع أفغانستان وإيران.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم.