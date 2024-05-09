روسيا: تصرفات الغرب تجبرنا على تعزيز سلاحنا النووي الرادع

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله إن موسكو تحذر خصومها في الغرب من شعورها بالاضطرار لتعزيز سلاحها النووي الرادع بسبب ما تراه من مسارهم "التصعيدي".



ولفتت الوكالة نقلا عن ريابكوفا الى أن روسيا لن تغير رغم ذلك عقيدتها النووية التي تسمح باستخدام الأسلحة النووية في حالة ظهور تهديد وجودي للدولة.



وقال نائب الوزير: "لا تغيير في هذا الشأن حتى اللحظة. لكن الوضع نفسه يتغير، وبالتالي كيفية ارتباط الوثائق الأساسية في هذا المجال باحتياجات ضمان أمننا هي محل تحليل مستمر".



وأضاف: "نحذر خصومنا من أن مسارهم التصعيدي يجعلنا بالطبع في مواجهة مع الحاجة إلى اتخاذ خطوات تعني فعليا تعزيز إجراءات الردع لدينا".



وذكر أن المناورات التي تشمل الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، والتي أعلنت عنها موسكو في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تأتي في إطار هذه الجهود.





