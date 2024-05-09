تايوان ترصد 23 طائرة وخمس سفن صينية في محيطها

أعلنت وزارة دفاع تايوان اليوم، أنها رصدت خلال 24 ساعة 23 طائرة مقاتلة وخمس سفن حربية صينية في محيط الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي.



وأشارت الوزارة إلى رصد الطائرات والسفن بين السادسة من صباح الأربعاء (22,00 ت غ) والسادسة من صباح الخميس.



وقالت تايبيه: "اجتازت ثمان من الطائرات الخط الأوسط" الذي يمثل حدوداً غير رسمية لكن يتم الالتزام بها إلى حدّ كبير وتمتدّ على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين.



وحُدّد هذا الخط خلال الحرب الباردة في محاولة للفصل بين الجانبين المتخاصمين وتقليل مخاطر اندلاع اشتباكات.



وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها وتتوعد بالسيطرة عليها ولو بالقوة.



وتتزامن هذه الطلعات الجوية وانتشار السفن الصينية مع مرور المدمّرة الأميركية "يو إس إس هالسي" USS Halsey عبر المضيق.



وقامت السفينة الأميركية بـ"مرور روتيني في الثامن من أيار في المياه التي تُطبّق فيها حريات الملاحة في أعالي البحار والتحليق عملًا بالقانون الدولي"، حسبما قالت البحرية الأميركية الأربعاء.



ويعكس هذا المرور "التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حرية الملاحة لكلّ الدول من حيث المبدأ"، بحسب المصدر نفسه الذي أضاف أنه "لا يجوز تخويف أي عضو في المجتمع الدولي أو إجباره على التنازل عن حقوقه أو حرياته".



وقالت القيادة العسكرية لشرق الصين مساء الأربعاء إنها أمرت قواتها البحرية والجوية بـ"مراقبة عملية عبور السفينة الأميركية".



وقال المتحدث باسمها لي شي في بيان: "إن القوات (الصينية) في المكان في حالة تأهب في كلّ الأوقات وتحمي بحزم السيادة الوطنية والأمن".