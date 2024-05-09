إصابة 11 شخصا بعد خروج طائرة عن المدرج في مطار بالسنغال

أعلن مطار بليز دياني الرئيسي في السنغال في بيان، أن 11 شخصا أصيبوا، من بينهم أربعة بإصابات خطيرة، بعدما خرجت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغالية عن المدرج قبل إقلاعها في الساعات الأولى من صباح اليوم.