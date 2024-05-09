بوتين يوافق على سحب قوات روسية من مناطق أرمينية

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله اليوم، إن الرئيس فلاديمير بوتين وافق على سحب القوات الروسية وقوات حرس الحدود من مناطق مختلفة في أرمينيا.



وأشار بيسكوف الى أن بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان توصلا إلى اتفاق بشأن هذه المسألة خلال اجتماع.



وذكرت إنترفاكس أن حرس الحدود الروسي سيبقى على حدود أرمينيا مع تركيا وإيران، بناء على طلب يريفان.