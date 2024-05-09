إغلاق مطار داكار بعد إصابة 11 شخصًا في حادث طائرة بوينغ

أصيب 11 شخصًا الخميس، أربعة منهم في حالة خطيرة، عندما خرجت طائرة بوينغ مستأجرة من قبل الخطوط الجوية السنغالية عن المدرج أثناء إقلاعها، ما أدى إلى إغلاق مطار دياس الدولي قرب دكار، كما أعلنت إدارة المطار.



وجاء في بيان لخدمة الاتصالات التابعة لمجموعة إدارة المطار أن الطائرة من طراز بي300/737، المستأجرة من شركة ترانس اير الخاصة والتي كانت متجهة إلى باماكو، انحرفت عن المدرج خلال إقلاعها الخميس 9 أيار 2024 حوالى الساعة 1:00 صباحًا".



وأدى الحادث إلى إصابة "11 شخصًا، أربعة منهم في حالة خطيرة" من بين 78 راكبًا، بحسب إدارة المطار التي أوضحت أن المطار "مغلق حاليًا في انتظار اتخاذ التدابير المقررة".



ويخضع ستة ركاب آخرين للمراقبة في قسم الخدمات الطبية بالمطار، وفقًا للمصدر نفسه.