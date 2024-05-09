حماس: اجتياح رفح يهدف إلى قطع الطريق على محادثات الهدنة في غزة

اعتبرت حركة حماس أن اجتياح رفح يهدف إلى قطع الطريق على المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل أسرى في قطاع غزة، معلنةً أن وفدها المفاوض غادر القاهرة.



وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق في بيان، إن "إقدام إسرائيل على اجتياح رفح واحتلال المعبر، يهدف إلى قطع الطريق على جهود الوسطاء، وتصعيد العدوان وحرب الإبادة.



وأضاف: "وفدنا غادر القاهرة قبل قليل متجهًا للدوحة"، غداة استئناف المباحثات غير المباشرة بين طرفَي النزاع عبر دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.